Troppa Conference per la Roma: vince la Fiorentina 2-0 e aggancia capitolini e bergamaschi

Troppa Conference per la Roma che non regge alle fatiche e cede in trasferta contro la Fiorentina per 2-0. Con questa sconfitta gli uomini di Mourinho mettono a rischio anche l’Europa. La Viola infatti dopo tre ko di fila, aggancia i giallorossi in classifica a 59 punti. Posizione affollata visto che anche l’Atalanta ha gli stessi punti. La Lazio è a 62 ma non può sentirsi tranquilla e anzi, è costretta a guardarsi ancora le spalle.

Gli uomini di Italiano vanno in vantaggio dopo appena cinque minuti su rigore. Per deciderlo l’arbitro Guida è dovuto ricorrere al Var a seguito di un contatto tra Karsdorp e Nico Gonzalez sulla linea che delimita l’area. Nonostante le veementi proteste della Roma dagli 11 metri lo stesso Nico Gonzalez calcia il penalty e porta i suoi in vantaggio.

Roma nel pallone e la Fiorentina ne approfitta. Il raddoppio arriva a meno di cinque minuti dal rigore insaccato da Gonzalez. Fa tutto Bonaventura mentre la difesa giallorossa si impalla. Il centrocampista entra in area indisturbato e beffa Rui Patricio con un chirurgico sinistro a giro. La Roma prova a reagire con una punizione di Pellegrini dal limite dell’area ma Terracciano compie il miracolo e al 25’ arriva il tris della Fiorentina targato ancora Bonaventura ma il Var annulla fuorigioco di Biraghi .

Mister Josè Mourinho furioso per le decisioni arbitrali: “dopo la partita di giovedì ci mancavano energie fisiche e mentali. Lo sapevamo. Però la spiegazione la vorrei sentire dal signor Banti di Livorno, che non è lontano da qua. Quello è un tocco, non è un fallo. L’arbitro era vicino e non ha dato rigore. Non era VAR e Banti interviene. Al di là di questo rigore, la Fiorentina è stata più forte e ha meritato di vincere. Ma non parliamo dei tre punti di oggi, ma di Bologna, Venezia, e di tanti episodi per i quali non ci sono spiegazioni”.

Poi sulla Conference League: “Sì, abbiamo una finale che assorbe le emozioni e le energie, non è facile a Roma dimenticarlo, però abbiamo un campionato da giocare. E’ veramente troppo quello che succede a questa squadra”.

E a proposito di Conference è febbre biglietti nella capitale. La prima finale di Conference League ha acceso gli animi dei tifosi romanisti, che, per la prima volta da anni, si giocano un titolo continentale. A Roma, è in atto una vera e propria caccia al biglietto per la finale. Peccato che l’Arena Kombetare di Tirana, può ospitare meno di 19.000 mila persone. E’ quindi scattato il bagarinaggio selvaggio, con un caso che sta facendo il giro della rete con due biglietti messi in vendita per la modica cifra di 10.000 euro.