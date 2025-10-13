Udine blindata per la partita di domani Italia – Israele



La zona dello stadio sarà considerata “rossa” come ha spiegato il prefetto, Domenico Lione, a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Saranno adottate misure già sperimentate in altre partite internazionali, compresa la sfida con la medesima Israele, esattamente un anno fa, valevole (all’epoca) per la Uefa Nations League.

Barriere di cemento attorno allo stadio e controlli accurati che verranno effettuati ai varchi. Prima, durante e dopo il match, la vigilanza sarà rafforzata, con il sorvolo di elicotteri e in aggiunta un particolare servizio di controllo con l’utilizzo di droni della polizia. Le aree attorno agli hotel delle squadre ospitanti saranno presidiate allo scopo di prevenire tensioni e garantire la sicurezza dei giocatori. L’operazione mobiliterà tutte le forze dell’ordine locali, ma in ausilio giungeranno nel capoluogo friulano uomini dei reparti speciali, e ci sarà il supporto dell’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”. Inoltre, ci sarà l’ovvio contributo dei servizi sanitari e dei vigili del fuoco.