Us Open, Sinner batte Paul e vola ai quarti: domani la sfida a Medvedev. Fuori Paolini

Jannik Sinner stende Tommy Paul e conquista i quarti di finale agli Us Open, dove lo aspetta il russo Daniil Medvedev. Il numero 1 del tennis mondiale supera lo statunitense con i parziali 7-6 7-6 6-1 in quasi tre ore di gioco tornando tra i migliori 8 a New York. L’altoatesino è l’unico giocatore a riuscire ad arrivare ai quarti di finale in tutti gli Slam della stagione e contro Medvedev spera di migliorare il suo record nella Grande Mela, dove non è mai riuscito a superare questo turno.

Domani, in quella che per molti è una finale anticipata viste le uscite di scena di Alcaraz e Djokovic, proverà ad accorciare le distanze nei precedenti contro il russo (7-5 per lui) che è tornato a batterlo a Wimbledon dopo 5 sconfitte consecutive. “Non ho iniziato bene, ma sono orgoglioso del risultato. Ho trovato il ritmo nel finale” commenta Jannik dopo il match vinto contro Paul. E sulla sfida con Medvedev: “Sarà dura, una sfida fisica e mentale. Spero che il pubblico si diverta e vediamo come andrà”.