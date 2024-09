Previsioni meteo 3-5/9, estate in declino: instabilità in aumento e temperature in calo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un’estate che inizialmente latitava a partire, ma che ha visto poi infrangere alcuni record storici per la provincia di Vicenza. Come il numero consecutivo di temperature massime sopra i 30 gradi, e per ultimo, la massima più alta mai registrata nel mese di settembre. La situazione sembra però destinata a cambiare. Infatti una vasta depressione centrata tra Spagna e Francia sarà la causa nei prossimi giorni di un calo della pressione atmosferica su tutto il nord Italia. Correnti via via più fresche ed instabili porteranno temporali sul Vicentino, prima sulle zone montane, poi anche in pianura.

MARTEDI 3 SETTEMBRE

La giornata inizierà con cielo sereno su tutta la provincia. Ben presto però si svilupperanno nubi cumuliformi lungo la fascia prealpina che daranno luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali con possibile sconfinamento verso le pedemontane. In serata ampie schiarite su tutto il territorio. Temperature in lieve calo, massime in pianura comprese tra 30 e 33 gradi.

MERCOLEDI 4 SETTEMBRE

Non ci saranno sostanziali cambiamenti rispetto i giorni precedenti. Dopo il sereno della mattina, la seconda parte della giornata sarà caratterizzata da instabilità sulle zone montane. Temperature stazionarie.

GIOVEDI 5 SETTEMBRE

Dopo molto tempo un peggioramento strutturato in arrivo da sud ovest avrà il merito di portare fenomeni diffusi in tutto il Vicentino. L’energia accumulata nell’ultimo periodo caldo-umido potrebbe causare intensi temporali. Localmente non si escludono accumuli di oltre 50 mm di pioggia in poche ore. Temperature in sensibile calo, soprattutto nei valori massimi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Netto miglioramento del tempo tra venerdì e sabato con rapida ripresa delle temperature, infatti lo zero termico dopo essere calato a quota 3.800 metri, salirà temporaneamente verso i 4.500 metri. Evoluzione ancora incerta per domenica, quando il tempo potrebbe peggiorare verso sera.