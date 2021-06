Valzer allenatori: Gattuso rompe con la Fiorentina e si accorda col Tottenham. Fonseca beffato, Italiano per la Viola

La giostra degli allenatori, dopo tanti giri di valzer sembrava essersi fermata. E invece è letteralmente impazzita. Il colpo di scena principale è arrivato da Firenze con un comunicato di poche righe che ha stroncato in un attimo il matrimonio tra Rino Gattuso e la Fiorentina: “ACF Fiorentina e mister Rino Gattuso hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva”. In pratica, il contratto biennale del tecnico salta: rescissione consensuale prima di depositarlo in Lega il primo luglio prossimo. Incredibile.

Il motivo? Forti divergenze sul mercato tra il club e l’ex allenatore del Napoli. In sostanza, la società dell’italo-americano Rocco Commisso, non ha gradito l’eccessiva invadenza del super procuratore Jorge Mendes, manager di “Ringhio” e di alcuni giocatori chiesti dal mister, tipo il centrocampista portoghese Sergio Oliveira. Siamo alle solite: le esose commissioni chieste da procuratori come Mendes e Raiola. Diversa la versione di Gattuso: Commisso non vuole investire per far tornare grande la Viola. E’ chiaro che quando i matrimoni falliscono, è sempre colpa di entrambe le parti.

Una cosa però fa pensare male del tecnico. Il fatto che Rino in men che non si dica abbia trovato l’accordo con il ben più prestigioso e ricco Tottenham. E poi, Gattuso, che si aspettava? In due anni di presidenza Commisso la Fiorentina ha rischiato per ben due volte di retrocedere in Serie B con investimenti limitati e sbagliati. Immaginiamo che il tecnico conoscesse bene lo stato delle cose in quel di Firenze al momento di firmare il contratto. Mollare prima di cominciare, dopo aver preso un impegno, non fa certo onore a Gattuso.

Ribaltone a Londra. Indirettamente ne fa le spese Paulo Fonseca. Quando sembrava tutto fatto, gli Spurs hanno decisamente virato su Gattuso, sfruttando al volo l’improvvisa frattura di Rino con Commisso. Il neo ds dei londinesi Fabio Paratici voltagabbana con l’ex tecnico romanista; peraltro, quella di puntare sul portoghese, era stata una scelta pesantemente criticata dalla piazza britannica. Per ciò che rappresenta, Gattuso ha sicuramente più appeal di Fonseca.

E adesso chi allenerà la Fiorentina? Fonseca potrebbe tornare d’attualità a Firenze. In realtà patron Commisso è stato chiaro: “Vogliamo un allenatore giovane”. Gli indizi portano tutti a La Spezia dove lavora Vincenzo Italiano, bravo tecnico emergente. Italiano però è legato da contratto con lo Spezia, quindi per allenare la Viola dovrà trovare il modo di liberarsi; magari pagando una penale di circa 1 milione di euro. Italiano pertanto in pole, ma oltre a Fonseca, si fanno i nomi di Rudi Garcia e Claudio Ranieri. E c’è pure chi parla di un clamoroso ritorno di Iachini. In tutto questo caos, anche la Sampdoria rimane senza tecnico: a oggi Giampaolo è in vantaggio su D’Aversa.