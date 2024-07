Wimbledon, avanti Jannik Sinner e Jasmine Paolini: sono ai quarti di finale

dopo aver battuto in tre set, non senza faticare, lo statunitense Ben Shelton numero 14 al mondo. Per il terzo anno di fila Sinner sarà ai quarti di Wimbledon, il suo prossimo avversario sarà Medvedev., che si prende i quarti di finale superando Madison Keys agli ottavi. La statunitense è costretta al ritiro per infortunio sul 5-5 del terzo set, dopo aver indirizzato la gara a suo favore. Paolini affronterà l’americana Emma Navarro.

Da bordocampo Sinner ha commentato: “È stato un match molto difficile soprattutto nel terzo set, nel tie break ho anche dovuto salvare due set point. Queste partite possono anche durare molto e sono felice di averla chiusa in tre set in questa atmosfera incredibile”.

Durante la partita Sinner e il proprio angolo si sono scambiati diversi sorrisi dopo punti importanti conquistati: “Ci divertiamo molto quando lavoriamo e lo facciamo per questi momenti. Voglio sempre dare il meglio, ma anche fare spettacolo per il pubblico perché quando la partita è bella tutti si divertono. Per questo è importante sorridere ed essere felici in campo, è la cosa più importante”.