Incendio di notte al mercato ortofrutticolo. Black out elettrico e danni ai box FOTOGALLERY

Ha devastato due dei 18 box del mercato ortofrutticolo di Bassano del Grappa l’incendio che si è sviluppato in piena notte tra sabato e domenica, causando danni inoltre ingenti agli impianti elettrici interni e ad alcune abitazioni private limitrofe. Un black out perdurato per buona parte della giornata di ieri, dopo l’intervento prima delle squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme sprigionatesi nella struttura e infine dei tecnici Enel per risolvere il disservizio improvviso.

L’allarme per il rogo è scattato alle 2.40 della notte, dunque nelle prime ore di domenica. La segnalazione da via del Mercato a Bassano. Nella prima fase d’intervento si è verificato che nessuna persona fosse presente all’interno, così come doveva essere trattandosi di un punto aperto al commercio chiuso nel fine settimana.

Tutto il mercato e alcune case della zona sono rimaste senza corrente per il coinvolgimento di cavi elettrici sin dallo scaturire del rogo improvviso, con la conseguenza di problemi alle celle frigorifere interne in cui vengono conservati i prodotti della terra, frutta e ortaggi in particolare. I pompieri bassanesi hanno coordinato e accolto i colleghi giunti a rinforzo dalla sede di Vicenza e dal corpo di volontari di Thiene, in tutto sono stati 16 gli operatori del 115 che si sono adoperati per tutta la notte.

In fiamme i due box di testa del capannone, uno dei quali ora inservibile mentre i danni da fumo hanno interessato tutti i box dell’ala in quanto i muri divisori non arrivano al soffitto. Le cause del rogo di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco: un probabile corto circuito avrebbe trovato origine proprio in una delle celle frigorifere, trovando poi le fiamme facile alimento negli spazi adibiti ad ufficio, mobilio e cartacei.

Sul posto il direttore del mercato ortofrutticolo Giacinto Tramonte, un team di tecnici inviati dall’Enel, le pattuglie di carabinieri e Fiamme Gialle e personale della vigilanza privata. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate solo dopo l’alba di domenica, anche se nel pomeriggio di ieri una squadra si è vista nuovamente in via del Mercato per un sopralluogo di verifica su focolai residui. I danni oltrepasserebbero i 100 mila euro, ma per una precisa stima bisognerà attendere le prossime settimane.