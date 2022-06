Wimbledon, esordio vincente per Sinner e Cocciaretto. Oggi c’è Berrettini

Prima vittoria in carriera sull'erba per Jannik Sinner. Una vittoria ancora più bella perché arriva al primo turno dello Slam che non gli aveva mai dato soddisfazione, Wimbledon. L'altoatesino, sui prati dell'All England Club, batte all'esordio lo svizzero Stan Wawrinka, tornato in campo dopo un anno fuori dal circuito. Finisce 3-1 (7-5 4-6 6-3 6-2) per l'azzurro che al secondo turno attende uno tra Ymer e Altmaier.

Finisce invece subito l'avventura di Fabio Fognini e Andrea Vavassori. Il ligure, dopo un buon inizio, cede dopo quattro set all'olandese Tallon Griekspoor, vittorioso per 5-7 7-5 6-3 6-4 in 2 ore e 6 minuti. Troppo Tiafoe, invece, per il 27enne torinese eliminato dallo statunitense con un triplo 6-4 in un'ora e 46 minuti di gioco.

Nel tabellone femminile, il derby tricolore se lo aggiudica una super Elisabetta Cocciaretto, che supera il primo turno in un tabellone Slam, il primo della carriera, battendo nettamente Martina Trevisan 6-2 6-0. Ko Lucia Bronzetti, battuta con un sonoro 6-4 6-1 dall'americana Li. Anche per la numero 73 del mondo, questa era il primo match nel tabellone principale di Wimbledon.

Attesa oggi per l'esordio di Matteo Berrettini. La possibile cavalcata del tennista romano a Wimbledon, finalista lo scorso anno, comincerà alle 14 italiane contro Christian Garin. Lorenzo Musetti scenderà invece in campo contro Taylor Fritz a fine giornata mentre Lorenzo Sonego sarà impegnato contro lo statunitense Denis Kudla, che ha dato filo da torcere a Berrettini al Queen's. Tra le donne, terzo match di giornata per Jasmine Paolini che affronta la due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova. Camila Giorgi invece trova dall'altra parte della rete la polacca Frech.



Ma è anche la giornata dei grandi ritorni di Rafa Nadal e Serena Williams. Lo spagnolo sarà in campo con Francisco Cerundolo, prima che il programma venga chiuso dall’altra osservata speciale. La sette volte campionessa a Wimbledon – uscita dalle prime 1000 giocatrici al mondo, non gioca una partita ufficiale dal primo turno dell’anno scorso – se la vedrà con la francese Harmony Tan.