Wimbledon, Musetti cede contro Djokovic. Oggi Paolini vuole il “green” contro Krejcikova

E’ il giorno di Jasmine Paolini, che dopo l’assalto al Roland Garros sulla terra rossa ci riprova sul green di Wimbledon, e stavolta da favorita, ranking alla mano. Si è concluso ieri invece il sogno di Lorenzo Musetti: l’azzurro è stato battuto da Novak Djokovic, che conquista la 37esima finale Slam, la decima a Londra. Il serbo ha trionfato 3-0 con il punteggio di 6-4, 7-6(2), 6-4 in due ore e cinquanta minuti di gioco. Domani Djokovic sfiderà Carlos Alcaraz. Per Musetti appuntamento all’Olimpiade con la prima semifinale Slam e il n°16 del ranking.

Ha giocato bene Musetti ma l’avversario è un altro livello: solo un mese fa infatti Nole ha subito un intervento al ginocchio. “Novak ha giocato una partita davvero incredibile, ha dimostrato di essere in ottima forma, non solo dal punto di vista tennistico, ma anche fisicamente – ha detto Musetti -. Penso di aver fatto bene in quasi tutte le zone del campo. Ma, come ho detto al suo team nello spogliatoio, non avevo mai affrontato un Nole così ed era la settima volta che giocavamo uno contro l’altro”.