Temporali e grandinate sull’Altopiano di Asiago. Allerta gialla fino a domani

Un violento temporale con grandine nel primo pomeriggio (fra le 13 e le 14) ha interessato l’Altopiano dei Sette Comuni, oltre ad alcuni comuni, a macchia di leopardo, del Bassanese e non solo. Violenti temporali con forti raffiche di vento anche nel bellunese. Una settantina gli interventi dei vigili del fuoco tra le province di Belluno e Treviso. Ad Agordo, salvati dieci escursionisti. Interrotta l’Alemagna sul Fadalto.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un nuovo avviso che prevede dalle ore centrali di venerdì e fino alle prime ore di sabato, fase di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi su zone montane e pedemontane, meno probabili e più localizzati sul resto della pianura; saranno possibili fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).

Inoltre, è possibile un innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Per le zone VENE-A, VENE-H, VENE-B, VENE-C lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.

Nelle zone in allerta idraulica gialla, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica generalmente contenuto all’interno dell’alveo. La criticità idrogeologica per temporali è valida fino alle ore 08:00 del 13 luglio. La criticità idraulica nella zona di allerta VENE-C è relativa ai livelli idrometrici sostenuti lungo l’asta del fiume Adige. L’avviso vale dalle ore 14 di oggi, alle ore 14 di sabato 13 luglio.