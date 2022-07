Wimbledon: Nadal vola ai quarti. Oggi Sinner – Djokovic

Rafa Nadal non sbaglia, batte l'olandese van de Zandschulp e vola ai quarti di finale di Wimbledon. Per il maiorchino, che si è portato a casa la partita in poco più due ore di gioco con il punteggio di 6-4 6-2 7-6 (6), è l' ottava volta ai quarti londinesi. Sul suo cammino ritroverà Taylor Fritz che ha passeggiato sull'australiano Kubler (6-3, 6-1, 6-4) . Lo statunitense, che finora non ha concesso nemmeno un set nella kermesse inglese, aveva già battuto l’ex numero uno del mondo nella finale di Indian Wells.

Avanti anche Nick Kyrgios che torna ai quarti dopo aver battuto al 5° set lo statunitense Nakashima. Ora lo attende il cileno Garin che dopo un'incredibile rimonta ha eliminato De Minaur col punteggio di 2-6, 5-7, 7-6(3), 6-4, 7-6 dopo oltre quattro ore e mezza di lotta.

Nel tabellone femminile, Simona Halep fa fuori in due set Paula Badosa, numero 4 del mondo, che viene nettamente sconfitta 6-1, 6-2. La tennista rumena affronterà ai quarti Amanda Anisimova che ha liquidato in due set Harmony Tan. L'australiana Ajla Tomljanovic elimina invece la francese Cornet 6-1 al 3° set ed affronterà ai quarti la kazaka Rybakina (vincente contro Martic) ai quarti.

Attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L'azzurro affronterà sul Centre Court alle 14.30, nel primo match di giornata, il sei volte campione del torneo e n°1 del seeding. L'altoatesino va a caccia della sua prima semifinale in uno Slam. Sarà il primo incrocio in un Major contro Nole, affrontato una sola volta in carriera: l’anno scorso sulla terra di Montecarlo, con il successo in due set del serbo.

Chi vincerà tra Djokovic e Sinner troverà in semifinale uno tra Cameron Norrie – padrone di casa, testa di serie numero 9 – e David Goffin: i due scenderanno in campo nel secondo match sul campo 1, il cui programma vedrà inaugurato dalla sfida femminile, tutta tedesca, tra Tatjana Maria e Jule Niemeier.