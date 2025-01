Tennis, Djokovic vola in semifinale. Attesa per la sfida Sonego – Shelton e Sinner – De Minaur

Agli Australian Open Novak Djokovic non delude e vola ancora una volta in semifinale battendo Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 in 3 ore e 37 minuti di gioco. Nole era in svantaggio di un set ma poi ha superato un fastidio muscolare e ha cambiato strategia diventando decisamente più aggressivo. Alcaraz ha commesso molti errori soprattutto in risposta.

Djokovic festeggia la 50esima semifinale Slam in carriera e diventa il terzo uomo a conquistare tre semifinali a Melbourne Park dopo aver compiuto 35 anni, come Roger Federer (3) e Ken Rosewall (4). Il serbo tornerà in campo venerdì per un posto in finale contro Sascha Zverev che ha sconfitto Tommy Paul in quattro set: 7-6, 7-6, 2-6, 6-1. “Voglio prima di tutto ribadire la mia ammirazione e il mio rispetto per Carlos, è un ragazzo fantastico, il più giovane numero uno al mondo della storia, 4 Slam vinti – dice a fine gara il campione serbo – Sono certo che lo rivedrò ancora tante volte, anche troppe volte rispetto a quelle che vorrei. È stata una delle partite più epiche che abbia mai giocato. Il problema muscolare? Non voglio rivelare troppo. A un certo punto, quello che ho preso, ha iniziato a funzionare. Dovrò prendere un’altra dose del farmaco. Se avessi perso il 2°, mi sarei potuto ritirare. Carlos è stato troppo esitante e io ho iniziato a muovermi meglio”. Intanto Sinner ha ripreso in mano la sua racchetta dopo il malore accusato nel corso della gara vinta contro Holger Rune e valida per l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open. Il campione altoatesino è sceso in campo per allenarsi oggi in vista della prossima sfida contro Alex de Minaur che disputerà domattina alle 9.30. Stanotte invece, alle 4.30 Lorenzo Sonego sarà impegnato nella sfida contro lo statunitense Ben Shelton.