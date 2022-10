58^ edizione Sagra Poenta e Bacalà: la grande tradizione torna in piazza con stile

Compie “58 anni” la “Sagra Poenta Bacalà” ma non si pensa affatto alla pensione, anzi, ciè la volontà di riproporla sempre più con l’entusiasmo e la partecipazione degli anni prima della pandemia, portando a Thiene centinaia di affamati visitatori insieme come sempre ai “buongustai” di casa. Appuntamento ampio dal 21 al 24 ottobre 2022 per la festa dedicata al gusto e al piatto tipico Veneto, organizzata dalla Pro Loco Thiene con il patrocinio del Comune e la collaborazione della ConfCommercio del mandamento di Thiene.

Si tratta di un fine settimana “lungo” che propone a buona ragion quello che costituisce da oltre mezzo secolo l’evento clou della tradizione gastronomica thienese, dedicato a chi ama la buona cucina. Da ricordare che a Thiene, nel secolo scorso, l’idea di una sagra dedicata al baccalà venne a Francesco Zaltron, noto alpinista e presidente del Cai di Thiene, che era titolare della Salumeria Centrale in corso Garibaldi. Un’idea subito abbracciata dalla Pro Loco di allora, con prima storica edizione nel 1964, spostandosi dal Bosco alla piazza nel cuore del centro storico e per alcuni anni al padiglione Fieristico di via Vanzetti.

In piazza Chilesotti sarà allestita una grande tensostruttura riscaldata all’occorrenza come punto focale della manifestazione in centro storico, così come avvenne nel 2019. “Siamo orgogliosi di poter tornare quest’anno in questa prestigiosa location – Manuel Benetti lo afferma con soddisfazione in vesti di presidente della Pro Loco – una struttura capace di accogliere confortevolmente 200 persone, già testata nel 2019, esteticamente gradevole e ben inserita nel contesto urbano, dopo la precedente edizione spostata nel parco di Villa Fabris a motivo delle normative anti Covid. È un ritorno alla normalità, quindi, per un evento tipico di Thiene e molto atteso. Ringrazio in particolare i volontari senza il cui impegno non sarebbe stato oggi possibile realizzare queste proposte”.

Un patto di collaborazione che si rinnova tra Comune e Pro Loco, “con il plauso e il sostegno dell’amministrazione comunale che vanno al presidente e a coloro che rendono possibile la manifestazione – è il commento di Marina Maino, assessora all’Animazione del centro – . La Sagra Poenta e Bacalà è ormai un appuntamento storico al quale teniamo tutti e che gode senz’altro del sostegno e della collaborazione tecnica del Comune. Invito a cogliere questa ghiotta opportunità che fa parte del patrimonio culturale e storico della nostra città”.

GRAN GALA’ E MENU. A dare il “la” alla manifestazione sarà venerdì 21 ottobre il Gran Galà del Bacalà, il tradizionale evento d’apertura introdotto nel 2002 ed ideato da Chester Stella, Capitano della Compagnia del Bacalà di Thiene, per ridonare nuovo impulso alla sagra che si avvicinava ai suoi primi 40 anni di vita. Da allora il menu proposto al pubblico rappresenta una notevole attrattiva enogastronomica all’interno della manifestazione. Quest’anno prevede come antipasti brioche con baccalà mantecato, praline di baccalà, trancio di merluzzo canadese su poenta onta; come primo piatto sarà servito risotto carnaroli al baccalà e come secondo il classico polenta e baccalà alla vicentina. Il dessert è ben rappresentato dalla thienese Treccia d’Oro con zabaione. Vini scelti saranno Lessini Durello millesimato charmat e Tai Rosso dell’azienda agricola Cavazza per finire con distillati dell’Azienda Zanin 1895.

La degustazione e l’asporto saranno sempre possibili dalle 9 del 22 e del 23 ottobre e dalle 8 del 24 ottobre. Sabato 22 ottobre, inoltre, dalle 18è possibile degustare l’Aperifish, la nuova proposta a base di stuzzichini di pesce fritto accompagnati da Durello e Tai Rosso. Durante l’evento sarà poi possibile acquistare il libro “Baccalà alla Vicentina tra storia e tradizione” ed il piatto del buon ricordo decorato sempre da Chester Stella, capitano della Compagnia del Baccalà. Il ricavato della vendita del piatto andrà in beneficenza.

INFO E PRENOTAZIONI presso Pro Loco Thiene. Contatto telefonico 392-0235662 || email: prolocothiene@gmail.com