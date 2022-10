Avviato un bando per nuove collaborazioni, il comune cerca 15 figure per la stagione culturale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’amministrazione comunale di Thiene ha aperto un bando per la ricerca di almeno 15 persone che verranno impiegate in collaborazione occasione con varie mansioni nella stagione culturale 2022/23. I profili ricercati svolgeranno attività di guardaroba, maschera, sorveglianza e servizio di hostess nelle prossime iniziative culturali in calendario. I candidati saranno remunerati in base alla disponibilità e saranno scelti, oltre che per le competenze acquisite in esperienze pregresse, anche in base ad un punteggio con criteri già stabiliti.

Una volta assegnato l’incarico verrà riconosciuto un corrispettivo economico di 9 euro netti per un servizio di maschera o servizio affine (consegna gadgets, materiale di sala etc) di durata di un’ora e di 15 euro netti per un servizio guardaroba o servizio affine (ex sorveglianza sala spettacoli) di durata superiore a un’ora. Agli incaricati scelti sarà richiesto idoneo abbigliamento, cioè per le donne giacca, gonna o pantaloni e sottogiacca neri e per gli uomini giacca e pantaloni neri e camicia bianca, oltre che calzature adeguate.

La domanda deve essere presentata entro il 21 ottobre 2022, compilando il modello pubblicato sul sito internet del comune, la stessa potrà essere recapitata direttamente all’ufficio Protocollo del comune di Thiene nei giorni ed orari di apertura al pubblico, oppure inviata mediante posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.thiene.vi.it o via Pec all’indirizzo: thiene.comune@pec.altovicentino.it.

Costituiranno titoli di precedenza, essere studente (punti 5), non essere lavoratore (punti 5), aver già prestato analogo servizio (punti 10), conoscere la lingua inglese (punti 2).

Il bando con il dettaglio dei requisiti richiesti e con tutte le altre informazioni è pubblicato sul sito istituzionale del comune di Thiene.