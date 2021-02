Addio a Olga Fratelli, la “prof” di tedesco del Corradini amata da ragazzi e colleghi

Liceo Corradini in lutto a Thiene, per la scomparsa di una “prof” molto amata ed apprezzata da colleghi, studenti e genitori: Olga Fratelli, insegnante di tedesco per molti anni nella nota scuola thienese.

Originaria di Schio, 60 anni, “la Fratelli” (come la chiamavano i suoi allievi) abitava col compagno a Zanè e si era ammalata di cancro tre anni fa: aveva dovuto lasciare improvvisamente l’insegnamento nel corso dell’anno per curarsi, con grande dispiacere suo in primis ma anche di tutto il mondo del “Corradini”.

Vitale, aperta, preparata, sapeva entrare in empatia con tutti (genitori compresi). Era entrata al liceo thienese quando era diventata insegnante di ruolo, nel 1987. Per tre anni scolastici, fra il 1994 e il 1997, a causa della mancanza della cattedra di tedesco a Thiene, aveva insegnato anche agli istituti tecnici commerciali “Einaudi” di Bassano, “Ceccato” di Thiene e “Pasini” di Schio. Poi, il ritorno al “Corradini”, dove è rimasta fino a due anni fa, quando è andata in pensione. Dopo la scoperta della malattia e i primi cicli di cure, era tornata a scuola, fino appunto al momento del pensionamento.

Anche se rigorosa nella sua materia, Olga Fratelli lascia un ricordo affettuoso in tutti i suoi studenti, anche in quelli a cui magari aveva smesso di insegnare da anni. “L’avevo sentita anche nel dicembre scorso – racconta la dirigente scolastica del “Corradini” Marina Maino – e stava abbastanza bene, poi in gennaio il crollo improvviso. Olga era una donna tenace, con cui ho condiviso momenti anche molto personali. Si è impegnata fino alla fine, convinta di potercela fare: riusciva a dare coraggio alle persone che aveva intorno e, nonostante fosse da due anni lontana dalla nostra scuola, aveva sempre mantenuto i contatti con gli colleghi, incoraggiandoli di fronte alle sfide che l’insegnamento mette loro davanti quotidianamente. Era una professoressa molto preparata, rigorosa, coerente, ma anche umile e sensibile. Una vera trascinatrice: aveva un’energia travolgente e sapeva valorizzare gli aspetti umani dei ragazzi. Mancherà molto a tutti”.

Il funerale si terrà domani mattina a Schio alle 10,30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate: è attesa la presenza di una folta rappresentanza di colleghi e studenti. Olga Fratelli lascia il compagno (insegnante anche lui al “Corradini”) Giuseppe De Lucia e il padre Ruggero, molto anziano, del quale si è presa cura finché le forze glielo hanno consentito.