Aeroporto Ferrarin: paracadutista si infortuna durante l’atterraggio

Infortunio poco dopo le 16,30 a Thiene presso l’aeroporto Arturo Ferrarin: un paracadutista avrebbe effettuato una manovra di atterraggio difficoltosa, infortunandosi.

Al lancio stavano assistendo altri colleghi, che sono subito accorsi in mezzo alla pista per soccorrerlo. Sul posto son giunti anche i vigili del fuoco in servizio al “Ferrarin” e un’ambulanza del Suem 118: lo sportivo è stato trasportato all’ospedale di Santorso con un codice di media gravità per i traumi riportati.

Notizia in aggiornamento