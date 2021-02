Maxi assembramento all’ex Mercatone Uno per la vendita fallimentare: è caos

Centinaia di persone dentro e fuori l’ex punto vendita del Mercatone Uno a Carrè, dove da oggi è prevista una vendita fallimentare ampliamente pubblicizzata. Dopo pochi minuti l’entrata è stata interdetta al pubblico, visto l’afflusso oceanico di gente giunta anche da fuori provincia, e sarà di nuovo consentita nuovamente solo dalle 15 di sabato pomeriggio.

Nel frattempo sul posto sono giunte due pattuglie di polizia locale Nord Est Vicentino, con quattro operatori che hanno avuto il loro bel daffare per dirimere “il traffico” stavolta di acquirenti e calmare gli animi, visto che più di qualcuno ha maldigerito l’attesa e poi l’invito a tornare a casa dopo la transenna all’ingresso del grande stabile giallo che ospitava in punto vendita per l’Altovicentono, in procedura di fallimento.

Da almeno venti minuti prima dell’apertura si sono assiepate moltissime persone in cerca dell’occasione dell’anno in fatto di mobili e arredamento. Peccato che gli assembramenti siano vietati dalle norme anticovid e lo shopping non vale come “causa di necessità”. All’apertura delle porte scorrevoli è stato il caos, con due operatori a tentare inutilmente di mettere ordine e all’esterno code in ingresso al parcheggio fino alla rotatoria sulla strada provinciale verso Piovene Rocchette di fatto paralizzando il traffico.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso ingressi e parcheggi.

Notizia in aggiornamento