Affido familiare, uno spettacolo in teatro e un percorso per famiglie per saperne di più

La cultura dell’affido familiare si può promuovere anche attraverso uno spettacolo teatrale e un percorso formativo per genitori. A riprova ne è l’impegno concreto del Casf – Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare – di Ulss 7 Pedemontana, che ricorda il calendario di eventi e incontri programmati per il futuro prossimo. Thiene e Sarcedo le due località coinvolte

A questo tema è dedicato lo spettacolo “Mirta sulla coperta” in scena al Teatro Comunale di Thiene domenica 4 febbraio, a partire dalle 17, mentre sono in partenza mercoledì 21/2 le serate informative dedicate a conoscere più aspetti dell’accoglienza in casa di bambini in affido.

Liberamente ispirato al libro illustrato “Mirta di fida del Csf”, lo spettacolo narra una storia di fiducia e di amicizia, nella quale Mirta, una bambina in difficoltà, troverà l’aiuto e l’affetto di una nuova famiglia. L’allestimento si snoda attraverso parole e immagini ed è realizzato con la tecnica del teleracconto: una telecamera trasmette in diretta su un grande schermo le figure che l’attrice-narratrice costruisce dal vivo nel corso del racconto.

La rappresentazione, ideata con l’intento di costituire un modo divertente e leggero per sensibilizzare la popolazione sul tema dell’affido, viene affiancata per quanti hanno deciso di intraprendere questo percorso o stanno valutando dal percorso informativo e formativo aperto a famiglie, coppie e anche singoli individui, in programma mercoledì 21 e 28 febbraio e 6 e 13 marzo dalle 18 alle 20 presso villa Ca’ Dotta, a Sarcedo. Per iscrizioni va contattato il Casf attraverso questa e-mail: casf.thiene@aulss7.veneto.it

Nel frattempo si è concluso il percorso di sensibilizzazione “Mirta va a scuola. Raccontare l’affido attraverso il teatro”, che ha visto il coinvolgimento di 10 classi quarte della cinque scuole primarie C. Collodi, A. Talin, P. Scalcerle, S.G. Bosco e G. Zanella di Thiene. L’iniziativa, che ha coinvolto complessivamente 196 alunni, era finalizzata anche in questo caso a promuovere la cultura dell’accoglienza oltre che favorire l’inclusione sociale dei bambini in affidamento.