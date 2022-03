Al teatro comunale arriva il circo Elysium di Kiev con “Alice in Wonderland”

Mentre in Ucraìna i bombardamenti sono sempre più imponenti, oggi 10 marzo 2022 alle 20.45 al teatro comunale di Thiene arriva il Circus Theatre Elysium di Kiev con lo spettacolo Alice in Wonderland basato sulla conosciutissima storia fantastica di Lewies Carrol e rielaborato dalla compagnia circense con coreografie di di Julia Sakharova.

Si tratta di una data fuori abbonamento della 41esima stagione teatrale thienese, che porta in città un un cast di 30 ballerini – acrobati. La Compagnia rivendica l’autonomia del linguaggio di scena esaltandolo con scelte scenotecniche avveniristiche senza tralasciarne, tuttavia, la funzione narrativa del racconto originario. Quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina il Circus Theatre Elysium di Kiev era già in tournée in Europa e ora molti teatri stanno aggiungendo date alla loro programmazione per permettere alla compagnia di restare al sicuro in Italia.

Questa sera a Thiene il cast – fondato nel 2012 come circo collettivo che abbraccia i più esperti produttori, i migliori registi e attori della scena internazionale – porterà sul palcoscenico del teatro comunale uno spettacolo applaudito anche in Ucraina, Russia, Bielorussia, Francia e Cina. I personaggi – Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera – appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di suggestive scene 3D. La storia di Alice si arricchisce nella linea dell’amore, la ragazza si innamora del Principe Azzurro, ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili. Si tratta di un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza.

Alice in Wonderland è nato dall’ispirazione di Oleg Apelfed che ha riunito un cast di professionisti di respiro internazionale dando vita a un circo moderno e unico, mostrandone per primo le potenzialità sceniche, con il contributo artistico di Maria Remneva, direttrice pluripremiata del Circo Nazionale dell’Ucraina che, con più di vent’anni di esperienza, è stata vincitrice della competizione internazionale degli artisti circensi a Parigi, oltre ad aver vinto altri prestigiosi premi tra cui tre medaglie d’oro.

La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per l’acquisto on line: myarteven.it e vivaticket.com