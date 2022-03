Identificato il cadavere trovato a Ponte Alto, ancora sconosciute le cause del decesso

Il macabro ritrovamento è avvenuto nella mattinata di martedì 8 marzo, quando poco prima delle 10 i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un cadavere che giaceva sulla sponda del Dioma in zona Ponte Alto a Vicenza. Come riportato nella stessa giornata, l’uomo era senza fissa dimora e per questo motivo gli inquirenti non sono riusciti a rintracciare nessun familiare.

La persona deceduta si chiamava Pavel Ionel Fiu, nato in Romania il 1° gennaio 1985. Gli inquirenti dichiarano che le cause della morte non sono ancora emerse in quanto si attende l’esito dell’autopsia. L’annegamento rimane una delle ipotesi ma maggiori dettagli si conosceranno solo tra qualche giorno. Gli agenti non sono potuti risalire a nessun familiare dell’uomo e, pertanto, invitano chiunque avesse notizie utili a contattarli al fine di comunicare la triste notizia agli affetti più cari.