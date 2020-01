Anziano esce di strada sulla bretella Santorso-Thiene: ferito ma salvo grazie agli airbag

Grave incidente nel primo pomeriggio a Thiene in via Autostrada.

Un 78enne di Thiene, a bordo di un’auto Suzuki S-Cross per cause in corso di accertamento è uscito di strada sulla destra della carreggiata, che stava percorrendo proveniente da Schio, abbattendo un segnale stradale verticale ed un albero piantumato, per poi finire la corsa addosso alla spalla in calcestruzzo del soprapasso, rimanendo in bilico sulla scarpata, al limite del ribaltamento.

A seguito dell’urto l’uomo veniva trasportato da un’ambulanza del Suem 118 al vicino ospedale di Santorso in codice giallo. L’anziano deve ringraziare il perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza (in particolare degli airbag frontali e laterali) che gli hanno evitato conseguenze più gravi.

L’auto, invece, ha riportato danni molto pesanti. Sul posto è intervenuta la polizia locale nordest vicentino per la gestione del traffico e i rilievi del sinistro.