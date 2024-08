Apre il cantiere per un nuovo supermercato Unicomm. Scattano malumori, replica del sindaco

Sta suscitando clamore, e per certi versi anche delle polemiche, l’apertura dei giorni scorsi di un cantiere a Thiene, in un’area destinata ad ospitare un nuovo supermercato. Si trova tra via Valcismon e via delle Betulle, nella lottizzazione “Cesco”, ed ospiterà a fine lavori un centro commerciale delle catene gestite da Unicomm. Un progetto ormai ultraventennale, la cui approvazione risalirebbe al 2002 ma “senza scadenza”, tanto che i più, tra i cittadini del quartiere della Conca, se ne erano legittimamente ormai dimenticati.

Non certo chi tra questi aveva fatto parte di un Comitato sorto ad hoc, chiedendo migliorie in parte ottenute a tutela dei residenti, tra cui la riserva sugli ingressi all’area commerciale, ridotti a due: uno per i clienti e uno per le operazioni di carico e scarico merci. E un sito destinato a parcheggio verso la cittadella degli studi thienesi. Alcuni dei passaggi formali successivi ai primi anni Duemila erano avvenuti in seguito, ridefinendo i piani originali fino agli ultimi ritocchi risalenti a una decina di anni fa con il definitivo avvallo del Comune. Con anche una nuova rotatoria già realizzata, insieme alle altre opere concordate.

Si tratta di un appezzamento di terreno edificabile di 3.250 mq, dove la scorsa settimana si sono viste ruspe e operai per la prima fase di lavori edili dopo la recinzione del cantiere. C’è anche ci si preso la briga di far di conto sugli effettivi supermarket di varie dimensioni presenti a Thiene e frazioni, si verso la quarantina. Preoccupati i vertici di Ascom Thiene, che tutelano e rappresentano i negozianti del commercio al dettaglio, toccando temi già sorti in passato al centro dei dibattiti alle aperture – multiple – di altri supermercati in città. Un nuovo “colpo” da incassare per i piccoli commercianti in particolare del settore alimenti.

A fronte delle notizie apparse sulla stampa locale a riguardo dell’area commerciale le cui fondamenta sono in costruzione dunque dall’estate 2024, si è espresso anche il sindaco di Thiene Michelusi, attraverso un video messaggio, diffuso ieri per “fare chiarezza”. Qui si ripercorre la storia “burocratica” del lotto.