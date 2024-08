Previsioni meteo 2-5/08 agosto, nuvolosità (soprattutto sui monti) e sole si alternano

EVOLUZIONE GENERALE

Fino a sabato circolazione senza nette e persistenti componenti cicloniche o anticicloniche, domenica pressione in aumento e contesto del tutto anticiclonico da lunedì. Ancora afoso specie su costa e zone limitrofe, ma meno rispetto ai giorni precedenti. Sui monti tutti i giorni non mancheranno delle piogge, seppur con probabilità in graduale diminuzione.

VENERDì 2 AGOSTO

Generalmente nuvolosità in aumento a partire dai monti, fino a cielo anche coperto a tratti più probabile su zone montane e pedemontane, e successivi rasserenamenti. In montagna piogge diffuse già dal pomeriggio, attorno al tramonto piogge sparse sulla pedemontana e locali sulle zone limitrofe; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, non esclusi temporali intensi. Verso la costa invece non si verificheranno precipitazioni. Le temperature rispetto a giovedì saranno più basse e di sera avranno andamento irregolare. Valori in prevalenza sopra la media in modo leggero/moderato, laddove piovoso sotto la media anche di molto.

SABATO 3 AGOSTO

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Probabilità di precipitazioni medio-bassa (25-50%) per piogge a tratti nelle ore diurne, si verificheranno in vari momenti specie di pomeriggio arrivando a risultare da estese a locali a livello giornaliero andando da sud-ovest verso nord-est; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, non esclusi temporali intensi. Temperature in calo, eccetto aumenti notturni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

DOMENICA 4 AGOSTO

Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, poi nuvolosità in aumento fino a cielo a tratti anche coperto a partire dalle zone prossime ai rilievi. Precipitazioni: Dal pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) sui monti per piogge sparse e bassa (5-25%) sulle zone pedemontane per piogge locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

LUNEDì 5 AGOSTO

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio addensamenti e qualche pioggia a tratti. Temperature in aumento.