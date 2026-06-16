Urto moto-auto in via Dante: un ventenne in ospedale

Un ragazzo di vent’anni di Villaverla è rimasto ferito oggi – martedì 16 giugno – a Thiene in un incidente avvenuto nel pomeriggio Thiene in centro in via Dante. All’origine, potrebbe esserci una mancata precedenza.

Erano le 16:40 quando il giovane, alla guida di una moto Yamaha, stava percorrendo via Dante in direzione della stazione ferroviaria: all’altezza dell’intersezione di via Carlo Del Prete, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l’urto con una Fiat Panda condotta da giovane donna 21enne di Sarcedo che verosimilmente, proveniendo da via C. Del Prete, stava manovrando per immettersi su via Dante diretta verso corso Garibaldi.

A seguito dell’urto il motociclista ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Sul posto è accorsa un’ambulanza del Suem 118: il ragazzo è stato trasferito in ospedale a Santorso in codice giallo, con traumi di media gravità. Sul posto per i rilievi del sinistro e la regolazione del traffico sono intervenute due pattuglie della polizia locale NeVi.

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