Marco Padoan e Ilaria Fanton trionfano alla San Giovanni Race

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La San Giovanni Race ha incoronato campioni Marco Padoa e Ilaria Fanton. Un grande successo venerdì sera a Thiene, in una torrida serata che non ha demotivato i corridori. Per l’atleta della Vicenza Runner è la quarta vittoria su quattro partecipazioni e questa volta ha stracciato il suo record personale sul percorso piazzandosi nella 7 km con un ottimo 21′.05. Nella sezione maschile, secondo posto per Taino Geremia e terzo posto per Edgardo Confessa. Per le donne ha tagliato il traguardo per prima Ilaria Fanton, seguita da Andreina Piscitelli e Fabiana Povero.

Un soddisfatto Alberto Vecelli ha dichiarato: “Ringrazio gli sponsor ma soprattutto i volontari perché la nostra gara in centro storico è molto impegnativa da gestire per il miliardo di incroci e tutti vanno in centro. Temperatura elevata ma abbiamo nebulizzato l’acqua per dare un sollievo al passaggio dei quasi 200 runners”. A dare lo start alla gara, che si è svolta in pieno centro cittadino, il sindaco Giampi Michelusi, con tanto di pistola ufficiale.

“La nostra gara si fa apprezzare tra i runners perché manteniamo sempre lo stesso percorso al centimetro perciò gli atleti hanno la possibilità di valutare la propria prestazione negli anni”, ha spiegato Vecelli. Il prossimo appuntamento per i runners è martedì 23 giugno a Lugo per la “Lugo run” quinta gara del circuito “13 Places 13 Races Experience” un’estate tutta di corsa tra pianura, colline e montagna.

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