Branco di lupi scende più a valle. Si susseguono gli avvistamenti, senza alcun “attacco”

Nessun allarmismo giustificato in paese, comunque, ma è anche vero che c’è chi ad Arsiero con il calare della sera preferisce evitare di uscire, fosse anche per portare i sacchi di rifiuti nei contenitori, per timore di trovarsi di fronte qualche quattro zampe selvatico meno docile dei cani da compagnia, per sua stessa indole naturale di predatore. Lo stesso vale per chi è abituato a farsi passeggiate in luoghi isolati con il proprio cane, che è meglio tenere sempre al guinzaglio (vedi locandina sottostante).

Va ricordato, come non si stancano mai di sottolineare le associazioni animaliste e i divulgatori esperti su questi animali selvatici, che i casi di attacco da parte dei lupi all’uomo sono rarissimi. “Bisogna cercare di gestire la loro presenza, i lupi sono specie protetta – ha dichiarato il sindaco Meneghini in una recente intervista al Giornale di Vicenza – senza però essere costretti a rinchiuderci in casa”.