Da Mozart a Bach fino a Vivaldi: attesa per il concerto di inizio anno

Si chiudono in bellezza le festività ad Arsiero dove questa sera dalle 17 nella Chiesa Arcipretale di San Michele Arcangelo, il “Concerto degli auguri di inizio anno” saluterà con le note dei grandi classici questo speciale periodo dell’anno.

Fortemente voluto dall’amministrazione comunale arsierese con il fattivo contributo della Parrocchia e della Fondazione Musicale Masiero Centain, il concerto sarà eseguito dall’Orchestra delle Venezie diretta dal maestro Giovanni Angeleri e dalle voci del Coro Città di Piazzola sul Brenta dirette invece dal maestro Paolo Piana.

Grazie alla flessibilità del suo organico, l’ensemble che vanta tra i più quotati musicisti della regione, affronta un vasto repertorio che, dai capolavori del periodo barocco e classico ed opere del tardo romanticismo, giunge ai più rappresentativi autori del Novecento. Con Giovanni Angeleri – già vincitore di prestigiosi Concorsi Internazionali con all’attivo esibizioni con le più conosciute formazioni mondiali – l’Orchestra ha inciso per le case discografiche Amadeus, Velut Luna e per la giapponese King Records le più importanti opere per violino e orchestra di Paganini, Sarasate, Wieniawski e Bazzini e Ciaikovski.

Il Coro invece, costituito nel 1993 sotto la direzione del maestro Piana, raggiunge in pochi anni i più alti vertici di merito come dimostrano i numerosi primi premi vinti in concorsi e rassegne nazionali ed internazionali. Il repertorio su cui si basa l’attività del coro attinge a tutti i periodi della musica, da quella antica fino alla moderna, passando per quella rinascimentale, barocca, romantica dedicando attenzione e studio anche al Canto Gregoriano: dal 2010 collabora stabilmente con la Fondazione Ghirardi all’organizzazione, nella splendida Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, della “Festa della Musica Attiva”, appuntamento annuale per la promozione e valorizzazione della cultura musicale nelle scuole e nel territorio.

Ad introdurre lo spettacolo, ad ingresso gratuito, un breve intervento del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, da sempre molto vicino alle comunità della valle dell’Astico: un repertorio con le note dei più grandi compositori, un regalo in musica prima di rituffarsi nella quotidianità di un nuovo anno ormai alle griglie di partenza.