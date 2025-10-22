Debiti e dissapori, la Pro Loco cerca la ripartenza: “Puntiamo sui giovani e sull’affetto del paese”

Resettare e ripartire più carichi che mai. E’ questo l’obiettivo dichiarato senza troppi giri di parole dal presidente della Pro Loco di Arsiero, Mirco Trenti, dopo gli scossoni che hanno funestato l’estate dello storico sodalizio, sino alla decadenza del direttivo seguita alle dimissioni di alcuni consiglieri.

Malumori e delusioni che non sono mancate anche per l’ “Agosto Arsierese”, necessariamente rivisitato e “accorciato” per contenere le spese stante una pesante situazione debitoria ereditata da precedenti gestioni: “Qui non si tratta di cercare colpe – tira dritto Trenti, presidente da soli 2 anni, assolutamente intenzionato a non fare polemiche – quanto piuttosto a ridare vita e nuovo lustro ad una realtà cara a tutta la comunità arsierese e non solo”. E così Trenti non si è abbattuto e da presidente comunque in carica – questo prevede lo statuto – si è attivato coinvolgendo nuove figure e tanti giovani in vista dell’appuntamento assembleare di stasera: “C’è grande entusiasmo – spiega ancora Trenti – i sacrifici fatti quest’estate hanno in parte ridotto l’esposizione debitoria e ora possiamo guardare con fiducia al nuovo anno”.

Una pro loco centenaria quella ai piedi del Monte Caviojo, vanto di un paese che ricorda con orgoglio le grandi tombolate in piazza, le maratone per il gnocco più lungo e i “foghi” dal campanile. Per questo servirà, stasera e nei prossimi mesi, un grande sforzo corale per superare vecchie ruggini, appianare ciò che è stato e rimboccarsi le maniche come solo i volontari della pro loco sanno fare. Senza dimenticarsi di coinvolgere di nuovo tutto il tessuto sociale e commerciale del paese: “Sogniamo di riportare la sagra in piazza – afferma determinato Mirco Trenti – una grande sagra che ci ricordi quanto è bello fare festa assieme. Un paese finalmente unito”.

