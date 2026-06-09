Rifugio Rumor, un’asta per rilanciarlo: c’è tempo fino a lunedì 15 giugno

Il futuro del Rifugio Rumor, uno dei punti più riconoscibili delle Prealpi vicentine a pochi passi da Forte Campomolon, entra ufficialmente nella sua fase decisiva. Il comune di Arsiero ha pubblicato l’avviso d’asta per affidare la gestione della struttura per il quinquennio 2026–2031, aprendo la porta a operatori economici, imprese e professionisti interessati a rilanciare un presidio turistico che negli anni ha rappresentato un riferimento per escursionisti, famiglie e appassionati di montagna.

La procedura, avviata dal Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una valutazione che premia soprattutto la qualità tecnica del progetto gestionale. Il canone annuo parte da 5.600 euro, cifra che dal secondo anno sarà adeguata automaticamente sulla base dell’indice ISTAT. L’amministrazione chiarisce che il bando non vincola il Comune fino alla stipula del contratto e che, per motivi insindacabili, la procedura potrà essere sospesa o annullata senza indennizzi.

Il rifugio, situato in una zona ad alta vocazione turistica, comprende un edificio principale su due livelli con cucina, bar, sale da pranzo e camere, oltre a locali tecnici e depositi. Gli impianti sono presenti ma la gestione delle utenze, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria, ricadrà interamente sul concessionario. I locali verranno consegnati privi di arredi: sarà quindi il futuro gestore a dover allestire cucina, sale e camere, assumendosi anche l’onere di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività.

Il Comune richiede inoltre alcuni interventi prioritari da completare entro settembre 2026, tra cui la tinteggiatura del piano primo e la sistemazione dello steccato esterno. Altri lavori, come la realizzazione di una bussola d’ingresso o il completamento della tinteggiatura dei balconi, potranno essere proposti dai concorrenti come migliorie, contribuendo a determinare il punteggio tecnico.

La posizione del rifugio, raggiungibile tramite la Strada Provinciale 92 dei Francolini, comporta anche la gestione del tratto di collegamento, che in alcuni periodi dell’anno può richiedere interventi di sgombero neve o manutenzione. Per questo motivo il Comune consiglia vivamente un sopralluogo, da prenotare via pec entro il 12 giugno, così da valutare direttamente condizioni, spazi e necessità operative.

Le offerte dovranno arrivare all’Ufficio Protocollo entro le 12 del 15 giugno, in plico sigillato. L’apertura delle buste è fissata per il giorno successivo, il 16 giugno alle 10, in seduta pubblica nella Sala Consiliare. Con questo bando, Arsiero punta a trovare non solo un gestore, ma un progetto capace di valorizzare un luogo simbolico del territorio, mantenendone la funzione ricettiva e rafforzandone il ruolo culturale e ambientale. Il Rifugio Rumor, da anni punto di passaggio e di sosta per chi vive la montagna, si prepara così a una nuova stagione, in attesa di chi saprà raccoglierne l’eredità e rilanciarne il potenziale.

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