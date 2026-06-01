Incidente con l’e-bike e un cane nel dirupo: domenica intensa per il soccorso alpino
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Alle 13.30 circa di domenica 31 maggio la centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Arsiero, a seguito della caduta di un ciclista che stava percorrendo con l’e-bike la strada sterrata che porta a Malga Zolle di fuori. Poiché l’ambulanza non poteva raggiungere l’infortunato, una squadra si è avvicinata con il fuoristrada e ha prestato prima assistenza al 58enne di Valdagno, che aveva riportato nell’urto la sospetta frattura del femore.
L’uomo, che era assieme alla moglie, è stato imbarellato e trasportato a Contrà Busati per essere affidato all’ambulanza.
Ricerche di un cane caduto in un dirupo
Verso mezzogiorno i soccorritori sono inoltre intervenuti a Tonezza del Cimone per un sopralluogo alla ricerca di un cane, che si era allontanato dai proprietari inseguendo selvaggina ed era caduto in un dirupo a fianco del Sentiero Excalibur. Una squadra si è calata lungo la verticale del punto in cui la bestiola era scomparsa, verificando la parete sottostante senza purtroppo rinvenirne traccia.
Verso mezzogiorno i soccorritori sono inoltre intervenuti a Tonezza del Cimone per un sopralluogo alla ricerca di un cane, che si era allontanato dai proprietari inseguendo selvaggina ed era caduto in un dirupo a fianco del Sentiero Excalibur. Una squadra si è calata lungo la verticale del punto in cui la bestiola era scomparsa, verificando la parete sottostante senza purtroppo rinvenirne traccia.
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