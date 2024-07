Dodicenne rischia l’annegamento in Contrà Pria: è in gravi condizioni

Attimi di terrore sulle rive dell’Astico in contrà Pria ad Arsiero, dove poco dopo le 12,30 un ragazzino di 12 anni stava annegando dopo essere entrato in acqua in una delle insenature presenti sulle rive del torrente nell’area nella quale in molto cercano refrigerio in questi giorni caldissimi: estratto dall’acqua da alcune persone, è stato poi affidato alle cure dei sanitari del Suem 118 e trasportato con l’elisoccorso di Verona Emergenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, in codice rosso. E’ in gravi condizioni.

Notizia in aggiornamento