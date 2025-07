I Caraibi sotto l’Altopiano: Contrà Pria incanta la Vallata dell’Astico e piace tanto. Ecco perchè

Contrà Pria, ai confini tra il comune di Cogollo del Cengio e quello di Arsiero, è un angolo di paradiso incastonato nella Vallata dell’Astico, dove il torrente omonimo scolpisce canyon e pozze naturali dai colori caraibici. Ogni estate attira oltre trentamila visitatori provenienti da tutto il Veneto e non solo. E i numeri crescono. Le acque cristalline raggiungono fino a nove metri di profondità e mantengono una temperatura costante tra i dodici e i quattordici gradi, offrendo refrigerio anche nei giorni più caldi.

Il sito è facilmente accessibile grazie alla Strada Provinciale 350 e dispone di parcheggi a pagamento che registrano centinaia di ingressi giornalieri nei weekend estivi. Il Ponte della Pria è il punto di riferimento per chi cerca le baie più frequentate, mentre il sentiero panoramico conduce a insenature più riservate e al suggestivo Covolo della Pria, una cavità naturale formatasi dodicimila anni fa e utilizzata come rifugio nel Paleolitico. Il Pria Park adiacente offre servizi come bar, aree relax, campo da beach volley e musica dal vivo nei mesi estivi, rendendo l’esperienza completa e adatta a ogni tipo di visitatore. La zona è amata per la sua autenticità: qui si respira libertà, si vive la natura senza filtri e si ritrova il piacere delle cose semplici. È il luogo ideale per chi cerca una fuga dal caldo cittadino, per chi ama l’avventura, per chi vuole semplicemente stendersi al sole e ascoltare il suono dell’acqua.

Ma ciò che probabilmente rende ancor più magica e vincente la zona della Pria è la strategicità della sua collocazione: nei dintorni, il territorio offre infatti numerose attrazioni. Dal Forte di Punta Corbin, con i suoi percorsi storici immersi nel verde passando per Monte Cengio, teatro di escursioni panoramiche e memoria della Grande Guerra. Sull’altro versante borghi caratteristici come Rotzo e Tonezza del Cimone, ideali per una passeggiata tra tradizione e natura. Senza dimenticare lo sport con la giusta dose di brivido: a pochissimi chilometri troneggia infatti il noto Anello delle Anguane, nel comune di Valdastico, con le sue vie attrezzate che dominano la valle. Una bellezza selvaggia quella della Pria, un vero e proprio tempio naturale del relax, accompagnata da campagne di sensibilizzazione ambientale promosse da enti locali e associazioni, che invitano al rispetto della natura e alla tutela di un patrimonio paesaggistico unico nel suo genere. Contrà Pria non è solo una meta turistica prêt-à-porter, ma un simbolo di turismo sostenibile e rinascita ambientale, dove ogni visita si trasforma in un ricordo indelebile e ogni tuffo nelle sue acque smeraldine è un ritorno alla meraviglia.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.