Paura fra i tornanti del Costo, si scontrano due moto: ferito un biker

Ancora un botto, ancora sirene: non c’è pace lungo la Provinciale 349 del Costo dove si riaccendono le preoccupazioni per la sicurezza. La scena si ripete, denunciano in molti, lungo una strada che troppo spesso viene trattata come una pista, con rischi anche per quei motociclisti prudenti che continuano a frequentarla.

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 giugno, due moto si sono scontrate tra il sesto e il settimo tornante, poco distante dall’Osteria Barricatella, nel territorio comunale di Cogollo del Cengio. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, i due mezzi sono entrati in collisione per cause ancora da chiarire. I conducenti sono stati sbalzati sull’asfalto: nonostante la dinamica, le conseguenze non sarebbero gravi. Uno dei due è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso da un’ambulanza del Suem per controlli.

I soccorsi e le operazioni di rilievo hanno causato rallentamenti alla circolazione, in un tratto già noto per la sua pericolosità. Un episodio che riaccende il dibattito su controlli e sicurezza lungo una delle arterie più frequentate e discusse dell’Alto Vicentino.

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