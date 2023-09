Montagne e non solo: torna ‘Cime’ tra incontri e feste popolari

Weekend di festa e non solo ad Arsiero con una variegata proposta per gli amanti della montagna. Torna infatti dopo una breve pausa ferragostana “Cime”, rassegna che promuove una visione di intreccio tra l’ottica turistica, sportiva e agonistica con quella della montagna come luogo da abitare, partendo dall’etimologia della parola “cima”, ovvero “germoglio”. La montagna si rivela un ambiente che permette di crescere confrontandosi con i limiti e come un luogo da coltivare.

La proposta pensata dall’associazione culturale IncontrArse in collaborazione col CAI sottostazione di Arsiero e il patrocinio del comune valligiano vuole presentarsi come un festival diffuso, con eventi per tutti i gusti e ed età, con grandi ospiti e storie mozzafiato.

Il programma

Sabato 2 Settembre: ore 20:45 presso il Teatro Don Bosco, spettacolo “La neve delle rondini” lezione spettacolo di e con Marco Albino Ferrari e musiche di Francesco Zago.

Domenica 3 Settembre: ore 12:30 presso Malga Zolle di Fuori, Festa sociale con intrattenimento e giochi popolari.

Venerdì 8 Settembre: ore 20:45 presso Pedescala, “Il Moro della Cima”, dialogo con lo scrittore Paolo Malaguti.

Sabato 9 Settembre: ore 20:45 presso la Sala Conferenze del Municipio, “Montagne di mezzo” con Mauro Varotto, docente dell’Università di Padova.

Domenica 10 Settembre: ore 8:30, Festa sul Caviojo.