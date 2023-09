Furgone fuori controllo abbatte statua del Leone di San Marco. Ferito il conducente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Botto in piena notte a Montecchio Maggiore, con bilancio di un automobilista ferito e di danni alla rotatoria dove è stata abbattuta accidentalmente una statua raffigurante il Leone di San Marco, simbolo iconico della Repubblica di Venezia. L’installazione in pietra è caduta dal piedistallo, finendo in pezzi.

L’allarme per l’evento stradale si è registrato alle 2 circa della notte scorsa, con ambulanza del Suem 118 e una squadra di vigili del fuoco inviati all’altezza dell’incrocio a rotatoria tra viale Europa e via Domenico Veronese.

Il ferito, si tratta di un uomo di cui per il momento non sono note generalità, provenienza e le condizioni di salute effettive dopo lo schianto, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri oltre ai pompieri inviati dal distaccamento di Arzignano, con la pattuglia sul posto incaricata dei rilievi e di eventuali indagini da attivare sul conducente del mezzo commerciale che circolava a tarda ora.

LA NOTIZIA E’ IN AGGIORNAMENTO