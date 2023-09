Una ciclabile intitolata a Rebellin: è il primo tributo pubblico in memoria del campione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La città di Lonigo dedica un tributo alla memoria di Davide Rebellin, a distanza di circa 9 mesi dal tragico investimento mortale – era il 30 novembre del 2022 – in cui il 51enne vicentino (viveva tra il Veneto e Montecarlo) morì sul colpo, arrotato insieme alla sua bici da corsa dalle ruote di un autoarticolato condotto da un autista tedesco. Nei giorni scorsi Wolfgang Rieke è stato estradato in Italia in vista del processo a suo carico per omicidio stradale, intanto per l’interrogatorio di garanzia.

Il primo riconoscimento in suo omaggio sarà l’intitolazione di una pista ciclabile, un gesto simbolico attinente alla carriera da atleta vissuta dal ciclista vicentino, che si era ritirato dal circuito dei “pro” solo da 4 mesi prima di perdere la vita sui pedali. Il nome e il cognome del compianto campione entreranno da domenica 3 settembre nella toponomastica ufficiale di Lonigo, assegnati al tratto che costeggia il torrente Guà fino alla zona della fiera.

Grazie a un permesso speciale accordato dal prefetto della provincia di Vicenza, si è potuto far partire l’iter di intitolazione che, normalmente, richiederebbe il trascorrere di un minimo di dieci anni dalla morte di una persona prima di poter procedere. Così come avvenuto ad esempio con Paolo Rossi nel calcio per la statua e la piazzetta a lui dedicate di fronte allo Stadio Menti di Vicenza, la deroga è stata accordata e i tempi burocratici si sono ridotti al minimo.

Un modo, questo, per onorare i 30 anni esatti di carriera nei professionisti di “Rebe”, oltre che l’uomo, la cui passione per i pedali ha attraversato più generazioni di giovani sognatori del ciiclismo contagiando con essa compagni e avversari in tutto il mondo. Appuntamento per domenica prossima, dunque, alle 8.30 come da programma, per la cerimonia ufficiale, alla presenza anche di alcuni tra i familiari di Davide Rebellin.

Il ritrovo è fissato in via Cesare Battisti nella città leonicena, al civico 170 all’imbocco della pista per le biciclette. Una delegazione di autorità locali del mondo dello sport sarà presente per il taglio del nastro, con il sindaco Pierluigi Giacomello agli onori casa in rappresentanza del Comune. Subito dopo, proprio Lonigo ospiterà lo start di una manifestazione ciclistica aperta a tutti, sia in mountain bike che su veicoli da strada.