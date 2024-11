Articoli pirotecnici fuori norma: le Fiamme Gialle sequestrano oltre 30 kg di “petardi”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ispezione mirata con “fuochi d’artificio”, cercati e trovati nella disponibilità di un privato cittadino, quella operata nei giorni scorsi e con successo a Thiene. Incaricati di eseguirla i membri della Guardia di Finanza della tenenza locale, al fine di togliere dalla disponibilità di un commerciante abusivo del materiale pirotecnico potenzialmente pericoloso se nelle di persone non autorizzate a maneggiarlo.

Come ogni anno in questo periodo che precede le festività, l’attività delle forze dell’ordine viene intensificata sul fronte della vendita di articoli pirotecnici o petardi, che risulta spesso causa di infortuni gravi e a volte anche con esiti mortali. Importante, quindi, risulta l’azione preventiva di contrasto della detenzione e commercio al di fuori dei canoni leciti.

Il materiale trovato e sequestrato nel sopralluogo consta di 46 confezioni di materiale esplodente, accatastato nel garage dell’abitazione di un cittadino thienese, di nazionalità italiana, del quale non si sono rese note per il momento generalità e altri dati personali. E’ accertato, invece, come l’uomo fosse del tutto sprovvisto delle autorizzazioni richieste per la mole di articoli da maneggiare con cura, per circa 32 chili di petardi e fuochi d’artificio con polveri da sparo incluse.

Una nota a corredo della conferma dell’operazione specifica il motivo a monte del blitz e la denuncia notificata al thienese. “Considerato che il quantitativo dei prodotti esplodenti detenuti presso l’abitazione era superiore al massimo consentito per i soggetti sprovvisti di specifica licenza, le Fiamme Gialle di Thiene hanno deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza il responsabile per illecita detenzione in deposito e omessa denuncia all’Autorità di materia esplodente e posto sotto sequestro i suddetti prodotti pirotecnici”.