Assunte 15 persone senza lavoro grazie ai fondi sociali europei. Thiene Comune capofila

Quindici persone reduci dalla perdita del posto di lavoro trovano impiego, grazie alla rete di Comuni che hanno chiesto e ottenuto un contributo speciale al Fondo Sociale Europeo, per tramite della Regione. Anche nel 2025, infatti, l’ente del Veneto ha ritenuto meritevole di finanziamento il progetto nell’ambito delle politiche per il lavoro redatto dal Comune di Thiene, in veste di ente capofila, e che riguarda le realtà locali di Bassano del Grappa, Carré, Chiuppano, Nove, Costabissara, Isola Vicentina, e Zugliano.

L’intervento di sostegno al lavoro e alle famiglie è finanziato in larga parte dal Fondo dell’Ue e integrato economicamente dai rispettivi enti locali territoriali richiedenti che hanno siglato il patto. Il piano è quindi finalizzato all’inserimento lavorativo di chi si trova in condizioni di difficoltà a seguito della perdita di occupazione. L’obiettivo finale è favorire il percorso di ricerca di un lavoro al termine dell’esperienza temporanea della durata di 6 mesi, con impiego parti time di 20 ore settimanali.

Per il Comune di Thiene è dunque prevista l’assunzione a tempo determinato di 15 persone – il totale delle figure che ne beneficeranno nei vari Comuni è di 31 -, per un corrispettivo di spesa di 160.377 euro, di cui 30.825 messi a disposizione dal bilancio comunale della città altovicentina. “Anche per il 2025 – commenta il sindaco Giampi Michelusi – la Regione ha riconosciuto la validità del nostro progetto, finanziandolo nell’ambito delle politiche per il lavoro. Questo risultato conferma l’efficacia della collaborazione tra i nostri Comuni. Grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo, attraverso la Regione, potremo offrire opportunità concrete di inserimento lavorativo a tempo determinato a coloro che hanno perso il proprio impiego. Un ringraziamento speciale va al nostro partner, Prisma scsc di Vicenza, che accompagnerà i lavoratori in un percorso di ricollocazione professionale. L’iniziativa è un segnale tangibile dell’impegno per sostenere l’occupazione e il benessere della comunità”.

Il Bando

La scadenza del bando, pubblicato dal Comune e visibile sul sito istituzionale, è per la data dell’11 aprile 2025: chi fosse interessato può fare domanda recapitandola al protocollo del Comune, reperendo il relativo modulo nel sito internet del Comune di Thiene o in Municipio presso l’Ufficio Servizi Sociali. È possibile l’invio mediante la Pec personale. Tra i requisiti richiesti figurano quello del compimento dei 30 anni, residenza o domicilio temporaneo nel Comune di Thiene comprovato da apposita attestazione e il possesso di una delle seguenti condizioni: l’essere disoccupato, privo di copertura di ammortizzatori sociali, regolarmente iscritto al Centro per l’impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi, avere disabilità o essere in situazione di svantaggio, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria, essere in carico dai Servizi Sociali a prescindere dalla durata della disoccupazione. Per tutti i candidati è richiesto il possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità rilasciata al Centro per l’impiego. Qualora in possesso, è consigliata la presentazione dell’ISEE.

Sempre nel testo che accompagna le condizioni di accesso alla proposta viene specificato che è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. Periodo indicativo da luglio/settembre 2025 a dicembre/febbraio 2026. I candidati dovranno inoltre già essere disponibili dalla fine del mese di aprile per le attività formative preliminari. I servizi dove svolgeranno l’attività sono la Biblioteca, altri uffici per riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo, servizi culturali con attività di promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché di riordino, recupero e valorizzazione di testi e documenti di interesse storico o culturale; inoltre servizi tecnici per abbellimento urbano e rurale, servizi ambientali e di sviluppo del verde, custodia e vigilanza di impianti e attrezzature sportive.

