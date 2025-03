Scontro al semaforo tra Mustang elettrica e furgone: ferita una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stamattina si è reso necessario un passaggio in pronto soccorso all’ospedale di Arzignano per la conducente dell’automobile incidentata questa mattina in seguito allo scontro con un autocarro ad un incrocio semaforico a Montecchio Maggiore.

La donna, 49enne vicentina residente a Montorso, ha riportato comunque lesioni di lievi entità secondo quanto comunicato dagli agenti di polizia locale dei Castelli, intervenuti sul posto per la fase dei rilievi e per la gestione del traffico.

Flusso di veicoli ingente trattandosi ancora dell’ora di maggior movimento sulle strade della città castellana e dell’Ovest Vicentino, intorno alle 8.30 di martedì mattina quando è stato segnalato l’incidente avvenuto all’incrocio tra via Cà Cegalina e viale della Vittoria a Montecchio Maggiore. A causarlo, secondo le prime indicazioni sommarie e in attesa del report della pattuglia incaricata, sarebbe stato il probabile mancato rispetto del segnale luminoso (rosso) divieto di passaggio al semaforo, da parte di uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro stradale.

Una Ford Mustang Mach-E, condotta da P.F., la 49enne di Montorso, si è scontrata contro il lato anteriore destro di un autocarro Fiat Ducato, guidato da P.D., 42 anni, di Trebaseleghe (in provincia di Padova). La conducente dell’autoveicolo elettrico è stata subito soccorsa dal personale sanitario d’emergenza del Suem 118 e caricata successivamente nell’autolettiga medica per il trasporto al pronto soccorso di Arzignano. La viabilità ha subito rallentamenti per circa due ore, fino alla rimozione dei veicoli.

