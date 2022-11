Ater, consegnati altri otto appartamenti a Thiene in via San Tommaso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Taglio del nastro con il vicepresidente dell’Ater di Vicenza Andrea Cecchellero e il sindaco di Thiene Gianantonio Michelusi stamattina a Thiene in via San Tommaso al civico 31, dove l’azienda per l’edilizia pubblica ha ultimato un ulteriore stralcio di lavori di completamento e messa a norma di altri otto alloggi della scala C dell’edificio (dopo gli otto già assegnati lo scorso anno), consentendo quindi un’altra consegna alle famiglie in graduatoria.

Per l’Ater si tratta di un investimento importante: il progetto integrale di completamento e messa a norma dell’intero complesso immobiliare prevede il ricavo di 45 alloggi per una spesa totale di circa 4 milioni 422 mila euro di cui oltre 2 milioni per l’acquisizione dell’edificio, operazione finanziata totalmente con fondi propri dell’azienda. Gli alloggi della scala C, che si trovano al piano terra, al primo e al secondo piano, presentano metrature diverse, per rispondere alle differenti esigenze delle famiglie: 2 alloggi con una sola camera, di circa 55 metri quadrati; altri 6 alloggi bicamere, che vanno da circa 70 a quasi 84 metri quadrati.

“La consegna di altri 8 alloggi del complesso immobiliare di via San Tommaso a Thiene è un’altra tappa verso il risultato finale del progetto integrale di completamento e messa a norma predisposto dall’Azienda – dice il Vicepresidente Ater Vicenza Andrea Cecchellero – con l’obiettivo di dare risposte in particolare alle famiglie che non hanno i requisiti per poter rientrare nelle graduatorie Erp ma sono in difficoltà nell’affrontare il costo di locazione di una casa sul libero mercato”.

Attualmente quindi ci sono gli 8 alloggi della scala D e altri 8 facenti parte della scala E, completati, che sono in vendita (come da Avviso in scadenza il 5 dicembre pubblicato sul sito dell’Ater).

Altri 8 alloggi, scala B, erano stati consegnati ad ottobre 2021 e 8, scala C, sono oggetto della consegna odierna (16 totali).

Sono invece in fase di conclusione altri 3 alloggi a completamento della scala E ed è in corso di definizione l’affidamento dei lavori per il completamento di 7 alloggi della scala A. Restano infine da affidare i lavori per il completamento di altri 3 alloggi della scala A e di alcune sistemazioni esterne.

“Esprimo soddisfazione per l’assegnazione di questi ulteriori otto appartamenti – afferma il sindaco Michelusi -. I lavori dell’Ater per ultimare l’importante progetto in via S. Tommaso stanno continuando ed è quanto stiamo chiedendo in questi anni all’azienda per dare una risposta significativa alle pressanti esigenze sociali della Città. Ricordo che stiamo parlando di un intervento di considerevole entità che una volta concluso non solo permetterà di dare in locazione alloggi a canone calmierato, ma anche di porne in vendita alcuni, ottenendo così risorse preziose che saranno reinvestite sempre per sviluppare progetti di edilizia residenziale pubblica a Thiene. Ringrazio il Presidente Scomazzon e rinnovo l’auspicio di una collaborazione stretta e proficua per la Città”.

I lavori sono iniziati a marzo 2019, dopo che l’Ater è divenuta proprietaria dell’intero edificio a seguito di una procedura di vendita fallimentare, e si è proceduto intervenendo per stralci. Il primo ha riguardato le parti comuni tra cui la messa a norma dell’autorimessa, il ricavo di nuove cantine e ripostigli al piano interrato, la verifica e il completamento degli impianti esistenti, la sistemazione degli impianti ascensore.

Successivamente l’Ater è intervenuta per il rifacimento degli spazi esterni a parcheggio che hanno permesso di recuperare ulteriori posti auto rispetto a quanto già realizzato. Sono state inoltre collaudate tutte le opere di urbanizzazione collegate al piano di recupero “San Tommaso” e quindi si è dato avvio ai lavori relativi alla realizzazione e al completamento degli alloggi delle diverse scale.

Il progetto definitivo ed esecutivo prevede in totale 45 alloggi: 23 con superfici comprese tra 40 e 55 metri quadrati utili (con 1 camera da letto); 20 tra 58 e 85 metri quadrati (con due camere); 2 tra 78 e 104 metri quadrati (tricamere).