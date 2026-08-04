Blitz dei Carabinieri con il Nas: sanzionato negozio etnico per carenze igieniche

Un servizio straordinario di controllo del territorio ha impegnato nella serata del 31 luglio i Carabinieri di Thiene, che per l’occasione sono stati affiancati dal personale specializzato del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Padova. L’operazione aveva l’obiettivo di prevenire e reprimere reati in genere e ha portato all’ispezione di diverse attività commerciali e aree sensibili proprio a Thiene.

Durante i controlli, l’attenzione dei militari si è concentrata su un esercizio commerciale etnico, gestito da una cittadina straniera. A seguito delle verifiche condotte congiuntamente al Nas, è emersa la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario (Haccp), irregolarità che ha comportato per la titolare una sanzione amministrativa di duemila euro.

È stata inoltre inoltrata una specifica segnalazione all’Ulss 7 Pedemontana che dovrà ora stabilire le eventuali ulteriori prescrizioni necessarie per la regolarizzazione dell’attività.

Il bilancio complessivo del servizio di controllo straordinario per garantire maggiore sicurezza e legalità nel territorio thienese ha visto il monitoraggio di 53 persone e 25 veicoli, oltre all’ispezione di sei esercizi pubblici.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.