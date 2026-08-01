I cassonetti smart cambiano le abitudini dei thienesi: rifiuto indifferenziato giù del 31%

A sei mesi dall’introduzione dei nuovi cassonetti intelligenti, Thiene registra un netto miglioramento nella raccolta differenziata. Il dato più significativo emerso dall’ultimo incontro tra l’Amministrazione comunale e Vi.Ambiente è infatti il calo del 31% del rifiuto indifferenziato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che testimonia un cambiamento concreto nelle abitudini dei cittadini e che conferma l’efficacia del nuovo sistema entrato in funzione a gennaio 2026.

Il bilancio del primo semestre è stato al centro del consueto briefing periodico ospitato in municipio. Numeri alla mano, la transizione verso i cassonetti smart sembra aver prodotto gli effetti attesi: oltre alla forte riduzione dell’indifferenziato, cresce del 27% la raccolta multimateriale, del 7,1% quella della carta e del 6,5% l’umido. Complessivamente, la produzione di rifiuti si è ridotta del 5,6%, mentre resta sostanzialmente stabile il dato relativo al vetro. Risultati che assumono particolare rilevanza in una città delle dimensioni di Thiene, dove l’organizzazione della raccolta rappresenta una sfida complessa e dove il tema della sostenibilità ambientale è sempre più al centro dell’attenzione pubblica. Il nuovo sistema, sottolineano Comune e Vi.Ambiente, è ormai parte integrante della quotidianità cittadina e garantisce anche elevati standard di accessibilità, grazie alle isole interrate utilizzabili da persone con disabilità motorie e alla possibilità di adattare il servizio a specifiche esigenze dei residenti.

Per consolidare ulteriormente questi risultati, nelle prossime settimane partirà una nuova campagna di sensibilizzazione sul corretto conferimento dei rifiuti. Vi.Ambiente ha infatti realizzato 13 mila opuscoli illustrati, con testi multilingue e immagini esplicative, che saranno distribuiti porta a porta in tutta la città. “I dati confermano come il servizio svolto da Vi.Ambiente continui a garantire un ottimo equilibrio tra qualità, efficienza e sostenibilità economica – afferma il sindaco Giampi Michelusi – il costo pro capite del servizio si mantiene tra i più competitivi del Veneto, nettamente inferiore alla media regionale e nazionale. Questo dimostra che una gestione attenta delle risorse può andare di pari passo con servizi di qualità per i cittadini”.

Il primo cittadino annuncia anche ulteriori azioni sul fronte del decoro urbano: “Nel corso dell’incontro abbiamo inoltre richiesto un ulteriore potenziamento dello spazzamento manuale e della pulizia, con l’impiego di un operatore aggiuntivo dal lunedì al sabato. Insieme alla nuova campagna informativa, abbiamo chiesto anche al Consorzio di Polizia Locale NeVi di intensificare i controlli contro l’abbandono dei rifiuti all’esterno delle campane stradali, prevedendo anche l’impiego di agenti in abiti civili. Mettiamo così in campo un pacchetto concreto di interventi per migliorare il decoro urbano e contrastare con determinazione un comportamento incivile che danneggia l’intera comunità”. Soddisfazione anche da parte di Vi.Ambiente, che vede nei numeri registrati a Thiene una conferma della validità del percorso intrapreso.

“Siamo molto felici per questi risultati che confermano con chiarezza la validità del percorso intrapreso – commenta il presidente Giovanni Cattelan – stiamo lavorando alla riduzione della produzione dei rifiuti in un’ottica di economia circolare e i dati delle raccolte dei rifiuti dimostrano che i cassonetti smart rappresentano una scelta efficace e concreta, che va in questa direzione. È particolarmente importante che questi risultati emergano anche in un Comune di dimensioni importanti come Thiene, dove il sistema è chiamato a misurarsi con una realtà articolata e numerosa. La direzione è quella giusta: una raccolta più efficiente, più responsabile e capace di produrre benefici tangibili per tutti, per i cittadini, che sono i primi protagonisti e beneficiari di questi risultati, e per l’ambiente”, conclude Cattelan. A distanza di pochi mesi dall’avvio del nuovo modello di raccolta, i numeri sembrano dunque premiare la scelta dei cassonetti intelligenti. Una trasformazione che punta non solo a incrementare la differenziazione dei rifiuti, ma anche a costruire una città più pulita, sostenibile e consapevole.

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