Botte tra teenager in stazione autobus. All’origine uno screzio tra “spasimanti” VIDEO

Ancora botte tra teenager in luoghi pubblici nel Vicentino, con questa volta scenario non un parcheggio di un centro commerciale ma la stazione delle autocorriere di Thiene, in località “Bosco de Preti”, in quel momento affollata di studenti degli istituti superiori dopo le lezioni mattutine. A venire alle mani venerdì scorso – era il 21 aprile – intorno alle 13.20, sono stati due gruppi di ragazzi, tutti minorenni e provenienti da paesi fuori del Thienese, con parte di questi a scagliarsi contro un adolescente malmenato a terra.

A venire preso di mira, come si nota nel breve spezzone vivo che ritrae la fase più concitata della zuffa, in particolare un giovane di circa 16 anni, che attendeva di prendere una corsa in direzione dell’Altopiano di Asiago. Questi si è difeso come ha potuto, dopo essere stato accerchiato da quattro “avversari” e atterrato da un calcio alle gambe, proprio mentre un dipendente di Società Vicentine Trasporti – un autista dei pullman – tentava senza fortuna di riportare la calma tra i contendenti. Nel frattempo alcuni suoi amici, dopo aver ricevuto dei colpi, riuscivano ad allontanarsi.

Secondo le testimonianze di alcuni tra i giovanissimi presenti con l’immancabile smartphone pronto ad inquadrare la scena, pare che la zuffa sia scaturita in relazione a un “triangolo amoroso” tra adolescenti, con uno studente ad affrontare a muso duro un presunto rivale in amore. La “miccia” sarebbe stata la banale richiesta di un contatto social a una ragazza, scatenando le “rimostranze” del fidanzatino. Allo scambio di opinioni “a muso duro” si sono aggiunti degli amici dei due, gettando benzina sul fuoco come spesso accade in situazioni analoghe.

Uno scenario inizialmente da telenovela o teendrama sfociato poi in violenza bruta, con il pericolo imminente che qualcuno tra loro si facesse davvero male, come dimostrano le immagini offuscate in ragione della minore età dei protagonisti della rissa nello spazio antistante alla stazione. Si tratta di adolescenti nati tra il 2006 e il 2007.

Non si ha notizia, almeno per ora, di denunce alle forze dell’ordine in relazione al fatto di venerdì scorso, né di qualcuno tra i litiganti che abbia necessitato di cure mediche in pronto soccorso. Come si può notare nel video amatoriale, un calcio sferrato da uno dei ragazzi in piedi ha sfiorato la testa del giovane in pantaloncini corti: un colpo potenzialmente letale se fosse andato a segno, mentre una ragazza sullo sfondo ride osservando il pestaggio.