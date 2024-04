Allarme sulle colline di Breganze per 17 cavalli in fuga lungo la strada: fermati dopo qualche chilometro

Momenti di paura nel pomeriggio a Breganze per la fuga, da una stalla ai confini con Fara Vicentino, di ben 17 cavalli. L’allarme è scattato immediatamentre, mentre la mandria, fra cui quattro puledri, ha iniziato a galoppare lungo via Montegoggio, che da San Giorgio di Perlena porta a Breganze.

Grande il timore fra automobilisti in transito, mentre in zona, oltre ai proprietari dell’allevamento, sono accorsi i carabinieri forestali di Bassano del Grappa e una pattuglia del radiomobile della compagnia carabinieri di Thiene. Gli animali nel frattempo sono giunti in pianura, dove grazie anche all’aiuto di un esperto sono stati fermati e messi in sicurezza, in attesa di essere riportati in stalla. Tanto trambusto, ma per fortuna nessun danno né agli animali, né a persone o cose.