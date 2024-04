Pozzer rivendica i traguardi raggiunti e punta sull’esperienza: “Operativi da subito”

Una buona amministrazione non può contare solo su pochi elementi. È fondamentale poter

contare su un gruppo affiatato di persone competenti, in grado di confrontarsi in maniera

concreta con le esigenze e le criticità che una comunità presenta. Sembra essere questo il motto della lista nel segno della continuità guidata dall’attuale vicesindaco di Zanè Giuseppe Pozzer.

“In questi ultimi dieci anni abbiamo avuto un sindaco, Roberto Berti – argomenta il candidato di Zanè per tutti – che con la sua presenza costante e la sua esperienza è stato punto di riferimento per tutti noi. Ho accettato la proposta di candidarmi a prendere il suo posto solo quando ho avuto certezza dell’aiuto di buona parte della squadra da lui guidata. Gli assessori Silvia Carollo, Monica Vezzaro, Adalberto Zavagnin e i consiglieri Remigio Cocco e Astrid Boscato possono dare garanzia di continuità e di esperienza che ci permetterà, qualora fossimo eletti, di essere già pronti a lavorare il giorno dopo le elezioni”.

Punti fermi senza però rinunciare ad una buona dose di rinnovamento: “Ai volti noti – prosegue ancora Pozzer – si sono aggregate persone nate e cresciute a Zanè che, dati i loro ambiti lavorativi quali sanità pubblica, urbanistica e sport, sapranno dare senz’altro il loro contributo: sto parlando di Laura Martini, Walter Cappozzo e Franco Pogni. A questa squadra ho voluto infine affiancare chi, vista l’età, saprà dare impulso nuovo e garantirà una continuità al nostro percorso. Diletta De Franceschi, Valentina Rampon, Luca Grotto e Andrea Gecchele sono infatti i quattro volti giovani del gruppo: ragazzi che già si sono distinti per il loro impegno e loro partecipazione alla vita sociale del paese”.

Un percorso sfidante quello degli ultimi cinque anni, per la pandemia prima e per la guerra in Ucraina poi, con un’impennata dei prezzi delle materie prime e difficoltà nel reperirle che inevitabilmente ha toccato da vicino anche l’amministrazione pubblica: “Malgrado questo – ammette Pozzer – grazie ad una squadra coesa e con obiettivi comuni, siamo riusciti a portare a termine molti dei progetti che avevamo in programma, realizzando investimenti per quasi 18 milioni di euro tra riqualificazione dell’edilizia scolastica, conversione a led dei corpi illuminanti e miglioramenti di molte e vie e punti nevralgici del paese.

Uno sguardo orgoglioso verso il passato senza dimenticare il futuro per il quale, l’attuale vicesindaco, ha le idee chiare: “Molti sono gli obiettivi che io e la mia squadra Zanè per tutti ci poniamo: la creazione di un centro diurno per anziani autosufficienti, la realizzazione della nuova scuola media con annessa palestra ed auditorium, la costruzione di una nuova palestra a servizio della scuola elementare e della cittadinanza, la sistemazione delle strade rovinate dal passaggio della fibra, la continuazione della pista ciclabile di Via Corte, il rilancio delle strutture sportive, la creazione di un parco nel sedime delle vecchie scuole medie, senza trascurare nuove colonnine di ricarica per le auto e nuovi impianti fotovoltaici nelle strutture sportive. Affiancando idee giovani e innovative all’esperienza acquisita sul campo, siamo pronti ad assumerci l’impegno amministrativo dei prossimi cinque anni con la massima serietà e sincera apertura al dialogo verso tutti”.