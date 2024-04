Carambola sulla nuova Gasparona Sp111: quattro auto coinvolte, quattro feriti

Una Peugeot 208, una Fiat Punto, un’Opel Corsa e ancora una vettura Nissan: sono questi i quattro veicoli coinvolti nella carambola stradale avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì lungo la Sp111, meglio nota come “Nuova Gasparona“. Scenario degli scontri multipli la zona all’altezza del ponte sull’Astico, nel tratto che costeggia la Superstrada Pedemontana Venera. La telefonata al 118 e la richiesta di intervento rapido dei soccorsi ospedalieri e degli agenti di polizia locale è giunta intorno alle 18.30, trovando una situazione caotica sul luogo, in un orario di alto afflusso di mezzi in strada e conseguenti disagi al traffico. All’origine degli urti a ripetizione sulla Sp111 pare ci sia stato un primo tamponamento, con malcapitati protagonisti i conducenti della Peugeot, diretta verso Breganze, andata a sbattere contro l’Opel sulla stessa corsia di marcia e poi sulla Fiat proveniente dalla parte opposta. Sempre la stessa è carambolata contro la quarta, la Nissan, il cui guidatore non ha potuto evitare l’impatto. La ricostruzione dettagliata della dinamica completa è al vaglio degli agenti di polizia locale Nord Est Vicentino.

Le quattro automobili danneggiate per diverse entità sono quindi rimaste sulla carreggiata, mentre le ambulanze giunte dall’ospedale di Santorso hanno sbarcato le équipe mediche di pronto intervento, verificando le condizioni generali dei feriti. Nessuno dei quattro versa in gravi condizioni ma tutti portati in pronto soccorso, in codice giallo, chi con contusioni e traumi da verificare attraverso accertamenti diagnostici, chi con possibili fratture.