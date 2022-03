Collisione tra due auto, una finisce rovesciata sul tettuccio. Ferita la conducente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un incidente con ferito si è verificato stamattina a Breganze, poco dopo le 8, e potrebbe esserci il concorso dell’asfalto reso viscido dalla pioggia tra le cause che hanno determinato lo sfondo tra due veicoli. Ad avere la peggio la conducente di un’utilitaria di colore bianco, ribaltatasi sul tettuccio. Illesa invece l’altra persona.

La donna sul posto di guida è stata soccorsa dai vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Bassano del Grappa, subito al lavoro per estrarla in sicurezza, visto che dopo l’impennata del mezzo era rimasta incastrata e dolorante nell’abitacolo. Le sue condizioni sarebbero sotto controllo e sono in corso accertamenti al pronto soccorso sul suo stato di salute, per escludere lesioni interne.

Dopo l’estrazione dell’infortunata la stessa è stata stabilizzata e caricata in ambulanza per raggiungere l’ospedale più vicino, con codice di media gravità. Si tratta di una donna vicentina che viaggiava sola al momento dello scontro con l’altra vettura, residente in un paese vicino (le generalità e la provenienza non sono al momento note). I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza le automobili andate in collisione, mentre una pattuglia di polizia locale Nord Est Vicentino giunta in via Generale Maglietta, a est rispetto al centro cittadino in direzione Colceresa sulla sp8, ha effettuato i rilievi di rito legati all’incidente stradale e veicolato il traffico mattutino.

In contemporanea e a distanza di una manciata di chilometri appena, un’altra ambulanza del Suem 118 ha soccorso a Sandrigo un automobilista rimasto lievemente ferito dopo un0uscita autonoma di strada. In questo casi il veicolo ha sbattuto su un ostacolo a bordo strada con la parte posteriore, evitando impatti frontali ben più pericolosi.