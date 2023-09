Diesel “gioca” con la piazza di Breganze: ecco la sfilata visionaria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La campagna Autunno Inverno 2023 di Diesel, il brand di moda fondato da Renzo Rosso nel 1978, è un rivisitazione irriverente, solo per adulti, di un gioco basato sui classici libri puzzle per bambini. Da sempre uno dei principali punti di forza del marchio è proprio la potenza comunicativa espressa anche nelle sfilate, sempre diverse, provocanti e divertenti.

Una “caccia al personaggio” realizzata a Breganze, città Veneta dove si trova la sede dell’azienda multinazionale di moda italiana. La campagna prevede sei scatti principali, in cui sei gruppi di modelli, altri personaggi e oggetti sono nascosti in uno sfondo caotico, visionario e ricco di dettagli, per ricreare scene quotidiane, nella terra di Diesel, con la partecipazione di centinaia di membri dello staff, compreso Renzo Rosso e la squadra di calcio del Vicenza.

I modelli virtuali indossano i look, Pre e Runway, delle collezioni Autunno Inverno 2023 di Glenn Martens, direttore creativo della casa di moda, con capi dalle linee Biker Darts, Cargo Denim e Coated Outerwear. La campagna, intitolata “Find the D” (Trova la D), non è fine a sé stessa, oltre a mostrare i capi della nuova collezione, è un’iniziativa interattiva a cui chiunque potrà partecipare ricercando uno specifico oggetto all’interno di alcune immagini.

Dall’8 settembre partirà dunque la campagna “Find the D”, per partecipare sarà necessario iscriversi sul sito web: www.dieselfw23contest.com, e ogni settimana i giocatori potranno provare a vincere una borsa, una cintura-gonna, cappellini, sneakers, occhiali da sole, orologi, sex toys Diesel, profumi e altro.

Il gioco durerà due mesi e ogni settimana gli utenti potranno cimentarsi in prima persona andando a scrutare la grafica, individuando uno specifico oggetto nascosto all’interno dell’immagine in alta risoluzione e zoomabile. Alla fine del contest verranno estratti a sorte i vincitori di vari premi.