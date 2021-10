Donna in bici travolta da un’auto a Maragnole: è morta sul colpo

Tragedia in via San Felice a Maragnole di Breganze, poco prima della nove: una donna in bicicletta è stata investita da un’auto ed è morta sul colpo.

Il dramma si è consumato alle 8.35 in via San Felice: dalle prime informazioni la donna, Valeria Vellardi di Marostica, ciclista amatoriale di quarant’anni, stava procedendo in sella al suo mezzo in direzione di Sandrigo quando è stata travolta da un’auto – una Mini Cooper condotta da M.E., 26enne di Vicenza – che procedeva in senso contrario, quindi con direzione Breganze, e aveva iniziato una manovra di sorpasso. L’impatto è stato inevitabile e violento: l’impatto è avvenuto con la parte anteriore sinistra dell’auto e la quarantenne è stata sbalzata nel campo a bordo strada: all’arrivo dei soccorsi la donna era in arresto cardiaco e tutti i soccorsi si sono rivelati inutili: al personale dell’ambulanza non è rimasto che constatare il decesso.

Sul posto i carabinieri di Breganze: i mezzi son stati sequestrati e la salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. I militari dell’Arma stanno ora procedendo nei confronti del 26enne per il reato di omicidio stradale.

Valeria Vellardi lavorava al pastificio Giglio di Bassano del Grappa ed era una grande appassionata di bicicletta. Aveva compiuto quarant’anni solo 9 giorni fa. Ai carabinieri è toccato il difficile compito di avvertire il compagna della disgrazia. L’incidente è avvenuto a soli poche decine di metri di distanza dal luogo dove nel marzo del 2019 perse la vita, schiantandosi in scooter, un 17enne del posto.