Denunicato un 32enne per vandalismi a un bar: ha sfasciato una vetrina

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Atti vandalici nel cuore della notte a Bassano del Grappa, dove un 32enne residente in città è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di aver danneggiato la vetrina di un bar del centro storico. Decisivo, per risalire al responsabile, è stato il rapido intervento dei militari dell’Arma unito alle immagini della videosorveglianza urbana.

L’episodio risale alla notte del 1° maggio, venti minuti dopo la mezzanotte: un residente di via IV Armata, svegliato da forti rumori provenienti dalla strada, ha contattato la centrale operativa dei carabinieri segnalando quanto stava accadendo. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia della sezione radiomobile bassanese: i militari hanno individuato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che si trovava nelle vicinanze del locale in evidente stato di alterazione.

Il 32enne presentava vistose ferite sanguinanti alle mani, ma avrebbe rifiutato le cure mediche. Messo di fronte all’evidenza dei fatti, avrebbe ammesso di essersi procurato le lesioni mentre cercava di infrangere la vetrina del bar. Nel tentativo di alleggerire la propria posizione, avrebbe però sostenuto di essere stato spinto a compiere il gesto da un conoscente di origine magrebina, che si sarebbe poi allontanato all’arrivo della pattuglia. Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno però rapidamente smentito questa versione. Durante il sopralluogo i militari hanno constatato che la parte destra della vetrata era stata colpita più volte con forza utilizzando un oggetto contundente.

Poco distante dal locale, all’interno di un’aiuola, è stato inoltre recuperato quello che viene ritenuto lo strumento utilizzato per il danneggiamento: un pesante palo di delimitazione in ferro, alto circa un metro, sradicato dalla sua base. Fondamentale si è rivelata anche l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le immagini hanno infatti immortalato il 32enne mentre agiva completamente da solo, escludendo quindi la presenza di complici e smentendo il racconto fornito dall’uomo ai militari. Alla luce degli elementi raccolti, i carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno denunciato il 32enne alla Procura della Repubblica di Vicenza con l’accusa di danneggiamento.

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